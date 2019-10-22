Курган, , 10:16 — REGNUM Гражданин Таджикистана пытался из Югры через Зауралье провезти в резиновых сапогах на родину 500 граммов бездымного пороха «Сокол-3». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Порох он купил в Нефтеюганске. Упаковав в резиновые сапоги, спрятал в своём багаже. Мужчину с запрещённым грузом сняли с рейсового автобуса, направлявшегося в Казахстан, в Половинском районе Курганской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду взрывчатых веществ»).