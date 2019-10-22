Кундуз, Афганистан, , 10:16 — REGNUM В перестрелке с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) погибли не менее 15 сотрудников полиции. Об этом передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел утром 22 октября в провинции Кундуз. Боевики напали на контрольно-пропускной пункт возле города Алиабад.

Стоит отметить, в Афганистане происходят постоянные стычки членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) с силовиками.

20 октября в Национальной армии Афганистана сообщили, что в провинции Кандагар было уничтожено не менее 30 боевиков.