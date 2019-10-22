Москва, , 10:09 — REGNUM Опубликовано фото подозреваемого в убийстве двух жителей Новой Москвы, проживавших в коттедже деревни Дудкино. Как сообщает РЕН ТВ, это молодой человек 26 лет по имени Сергей С.

По предварительным данным, подозреваемый и жертвы были знакомы. Сергей С. напал них после отказа одолжить ему денег. Отмечается, что мужчина может страдать наркозависимостью.

Ранее в сети также появилось видео с места преступления, на котором видно как некий мужчина сидит на качелях у коттеджа, где произошло двойное убийство и плачет. На данный момент подозреваемый задержан и возможно находится в больнице.

Напомним, утром 22 октября было совершено двойное убийство 56-летнего мужчины и 20-летней женщины, проживавших в собственном коттедже в деревне Дудкино (Новая Москва). Они скончались от ножевых ранений. Также ранены еще четверо жителей деревни, пытавшихся остановить нападавшего.

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