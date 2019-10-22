Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 206 единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили 22 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм.

На донецком направлении украинские формирования применили гаубицы, выпустив десять снарядов калибра 122 мм, а также 14 мин калибра 82 мм, использовали вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

На мариупольском направлении ВСУ боевики ВСУ выпустили 36 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Михайловка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Коммунаровка, Дзержинское, Октябрь, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов загорелся один дом в посёлке Коминтерново. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 69 единиц боеприпасов, повредив кровлю дома в посёлке Зайцево.

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