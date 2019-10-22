Самара, , 10:12 — REGNUM Предпринимателя в Самаре обвиняют в хищении из бюджета Самарской области более 637 тысяч рублей. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Суд Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

По версии следствия, учредитель одной из коммерческих фирм Самары, в сентябре 2015 года фиктивно трудоустроил в коммерческую организацию девять официально не трудоустроенных граждан.

Подозреваемый знал о том, что центр занятости населения Самары предоставляет юридическим лицам субсидии из бюджета области, для возмещения затрат на организацию профессионального обучения и стажировку работников, которые находятся под риском увольнения, считают следователи.

Затем мужчина подал в центр занятости населения Самары документы, которые содержали эту недостоверную информацию. На их основании, на его расчетный счет было перечислено свыше 637 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.