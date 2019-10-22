Абакан, , 10:05 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии проходят похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом 22 октября сообщил РИА Новости глава местной администрации Сергей Зайцев.

Зайцев рассказал, что находится на похоронах двоих погибших в Туиме, а в селе Целинное в это время хоронят еще одного человека. Он также добавил, что 23 октября в Шире пройдет прощание с ещё одним человеком, погибшим при прорыве дамбы.

Как передавало ИА REGNUM, 19 октября 2019 года в Красноярском крае на дамбе золотодобывающей артели произошел прорыв. В результате ЧП потоками воды были смыты два общежития, где жили рабочие. Сообщается о гибели 15 человек. Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Повреждение различной тяжести из-за прорыва дамбы получили 27 человек.

В качестве приоритетной версии аварии следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ компанией «Сисим». Суд Красноярска арестовал генерального директора компании и двух его подчиненных. Срок ареста — два месяца.

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