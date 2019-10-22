Шегини, 22 октября 2019, 09:58 — REGNUM В автобусе рейса Перемышль — Ивано-Франковск пограничники нашли две тонны продуктов питания, сообщила 21 октября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
После того, как автобус прибыл на пункт пропуска «Шегини», что на границе с Польшей, его отправили на углублённый досмотр.
Таможенники нашли в багажном отделении, в салоне автобуса и под сидениями 2219 кг и 120 литров различных продуктов питания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Украиной российские таможенники задержали мужчину, который хотел провезти в РФ 30 попугаев без необходимых документов.
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