Красногорск, , 09:57 — REGNUM В Подмосковье вынесли приговор 18 членам этнической группировке, их признали виновными в создании и участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершённом организованной группой. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Среди осужденных два сотрудника Госавтоинспекции МО ГИБДД ГУ МВД РФ по городу Москве и четыре представителя лизинговых компаний. Всего в ОПГ насчитывалось более 30 членов. С января 2015 года по апрель 2016 года они похищали дорогостоящие авто премиум-класса из подмосковных автосалонов и вывозили для продажи за пределы России.

Ущерб от действия преступников оценили в 40 млн рублей. Девять участников группировки на данный момент находятся в розыске, 18 членов ОПГ приговорены к лишению свободы на срок от четырех до восьми с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе в суд передано уголовное дело в отношении одиннадцати участников группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования.

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