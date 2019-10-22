Челябинск, , 09:48 — REGNUM В Челябинске отопление и горячая вода пропали примерно у 20 тыс. жителей Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Под отключение попали 152 частных дома и 154 многоквартирных. Также горячей воды и отопления нет в 17 социальных объектах. Несмотря на это, они работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром. Напомним, сейчас в Челябинске плюсовая температура воздуха, то есть замерзать жителям города не придётся, температурный режим в помещениях сохранён.

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