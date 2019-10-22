Самара, , 09:50 — REGNUM Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Ладья была найдена в реке Волге в районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка.

По словам ученых Самарского государственного технического университета, большая часть лодки, длиной 50 метров и шириной 20 метров находится в песке. Несмотря на это УЗИ-снимки хорошо показывают корму и сохранившиеся шпангоуты. А на видео можно разглядеть большую цепь и старинные канаты.

Ученые установили, что возраст объекта датируется 1415 годом (±85 лет). По их словам, в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного.

Ученые рассматривают несколько вариантов происхождения ладьи.

«Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения», — сообщила доктор исторических наук, заведующая кафедрой «Социология, политология и история Отечества» Политеха Екатерина Семенова.

По мнению ученых, ладья сможет помочь уточнить информацию о том, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и т. д.