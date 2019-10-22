Рязань, , 09:44 — REGNUM В Рязани в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета. Пьяный полицейский на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека.

По данным следствия, около полуночи 19 октября 2019 года в районе дома № 9 по улице Касимовское шоссе подозреваемый на личном автомобиле совершил наезд на 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Прибывшие на место сотрудники регионального управления ГИБДД установили, что 28-летний водитель находился в состоянии опьянения.

Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые судебные экспертизы.