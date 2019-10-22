Орск, Оренбургская область, , 09:35 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области число пострадавших на нефтеперерабатывающем заводе увеличилось до девяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Напомним, вечером 21 октября с территории предприятия скорая помощь доставила в горбольницу семь работников. Впоследствии один человек обратился самостоятельно за медпомощью.

В ночь на 22 октября еще один рабочий явился к медикам с жалобами на самочувствие. Он получает курс лечения в терапевтическом отделении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у госпитализированных работников диагностировали отравление неизвестным газом.

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