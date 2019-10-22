Избербаш, Дагестан, , 09:45 — REGNUM Хлопок газовоздушной смеси 22 октября произошел в одноэтажном частном доме в дагестанском городе Избербаше. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы в центральную городскую больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествие случилось около 08:00. Возгорания после хлопка газа не произошло, однако имеются повреждения внешней стены дома. Также пострадали два припаркованных рядом автомобиля.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 11 человек и три единицы техники. На место направлены психологи МЧС.

Отметим, что с началом отопительного сезона учащаются случаи с хлопками бытового газа. Так, днем раннее подобный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в городе Махачкале, без пострадавших также не обошлось.

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