Тофалария, , 09:32 — REGNUM Руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко обеспокоен действиями иркутских чиновников, вознамерившихся разрешить бизнесменам «освоить» заповедный участок лесной площади в Тофаларии, где произрастают реликтовые кедры и находятся родовые охотничьи угодья тофов. Судя по размещённому им сообщению на сайте данной общественной организации, иркутские власти задумали «хитрую операцию» по освоению для заготовки древесины и фактически по уничтожению горных кедровых лесов Тофаларии — уникального природного и историко-культурного горного района, расположенного в центральной части Восточного Саяна, на юго-западе Иркутской области, у границ с Красноярским краем, Тувой и Бурятией.

Тофалария на космоснимках низкого разрешения из системы Google Earth: синяя линия соответствует границам планируемой ТТП, указанной в проекте соответствующего постановления правительства Иркутской области Цитата с форума Гринпис

«Замысел, насколько об этом известно из доступных документов, состоит в том, чтобы предоставить наиболее привлекательную для рубок часть этой территории для реализации так называемого приоритетного инвестпроекта, а в положение о территории традиционного природопользования включить пункт, разрешающий «проведение рубок на лесных участках, отобранных для реализации приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов, утвержденных в установленном порядке Министерством промышленности и торговли Российской Федерации«», — пояснил Ярошенко.

Общественнику совершенно непонятно, что за «приоритетный инвестиционный проект» предполагается реализовать на территории, где согласно законодательству, возможности заготовки леса сильно ограничены. Вместе с тем. Ярошенко предполагает, что раз проект активно продвигают, не обойдётся без обхождения запретов и ограничений на заготовку древесины.

Ярошенко посмотрел доступные данные о предпринимателе, замахнувшемся на этот заповедный для тофаларов лес. Оказалось, что речь идёт не просто о местном индивидуальном предпринимателе, а о крупнейшем заготовителе района Валерии Заречном. Этот бизнесмен является также депутатом и председателем Думы Нижнеудинского района.

«По данным ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, за весь период регистрации таких сделок им было продано 524 тысячи кубометров древесины, в том числе с начала 2019 года — 371 тысяча кубометров», — выяснил общественник Алексей Ярошенко.

Резюмируя он напомнил, что одним из принципов лесного законодательства, декларируемых в статье 1 Лесного кодекса, является принцип «недопустимости использования лесов органами государственной власти, органами местного самоуправления».

«Видимо, в Иркутской области его понимают так: органу местного самоуправления использовать леса нельзя, а руководителю этого органа — можно. При таком понимании законов вполне резонно предположить, что и ограничения на заготовку древесины в защитных лесах не спасут эти леса, если в дело не вмешаются федеральные надзорные инстанции и правоохранительные органы», — заключил руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области не прекращаются попытки узаконить двухмиллиардный инвестиционный проект по освоению лесных участков Нижнеудинского района, на которых испокон веков находятся родовые охотничьи угодья тофов. По оценке жителя Нижнеудинска — почётного строителя РФ Павла Юренко — территория, которую намерены пустить под «нож» в Тофаларии, занимает площадь размером 110 на 100 километров, она доходит почти до самой границы с Красноярским краем

«Причём речь идёт о кедровых лесах, хотя в инвестпроекте об этом не сказано ни слова», — заявил Юренко.

В настоящее время реализация инвестпроекта застопорилась, потому что в Приангарье до сих пор не утверждены границы зоны традиционного природопользования малых коренных народов.

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