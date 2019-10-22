Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM В селе Каменское Пенжинского района на Камчатке закрыли на карантин по ОРВИ детский сад и начальные классы школы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации администрации Пенжинского района, в детском саду уже 17 заболевших детей, в начальных классах школы — 22.

Карантин продлится до начала следующей четверти, то есть две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на данный момент уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог, но регион готовится к эпидемии. Вакцинация населения продолжается.