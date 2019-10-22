Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:19 — REGNUM В Новом Уренгое бывший сотрудник коммерческой организации признан виновным в коммерческом подкупе. При вынесении приговора судом учтено, что имеющееся у мужчины заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

В суде установлено, что в городе Новый Уренгой выявлен коммерческий подкуп. Фирма по строительству, реконструкции и ремонту скважин через сотрудника фирмы-заказчика пыталась получить оплату за оказанные услуги без применения высоких понижающих коэффициентов. За это сотруднику фирмы-заказчика полагалось 2,45 млн рублей взятки из которых передано было лишь 130 тыс. рублей.

Приговором суда по ч.4 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере за заведомо незаконные действия») сотруднику фирмы-заказчика было назначено условное наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Отмечается, что при вынесении приговора судом учтено, что имеющееся у мужчины заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания. Данный документ утверждён постановлением правительства РФ №54 от 06.02.2004.