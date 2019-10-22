Петропавловск-Камчатский, , 09:39 — REGNUM Власти Камчатки объяснили ночные очереди в поликлинику №1 Петропавловска-Камчатского. Толкучка и неразбериха связана с техническим сбоем терминала, который выдаёт талоны на приём к врачам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако подобные проблемы — это норма для здравоохранения региона.

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В очередной раз жители Камчатки выложили в соцсетях видео с ночными очередями в поликлинику за талонами к врачу.

На официальной странице в Instagram губернатора Камчатки Владимира Илюхина появилось объяснение по поводу растиражированного видео. Жителям столицы региона официально объяснили, что «в понедельник утром произошёл сбой в работе электронной очереди. Поликлиника начинает работу в 7:40, но аппарат электронной очереди по технической причине начал свою работу в 7 часов. Люди начали бесконтрольно брать талончики в регистратуру. В настоящее время работа электронной очереди синхронизирована с работой регистратуры. Данная техническая ошибка устранена».

Также в сообщении говорится, что ощущается нехватка врачей, например, один из двух неврологов, работающих в поликлинике, находится на длительном больничном. Поэтому больные с острой болью сейчас направляются к терапевтам или обслуживаются на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема попадания к врачу на приём существует во многих регионах страны. Отсутствие узких специалистов в поликлиниках, а соответственно талонов, вызывают негодование, истерию у тех, кто хочет попасть на лечение в поликлинику. В Петропавловске-Камчатском жалобы на нехватку талонов власти обещали разрешить, но дальше слов, дело не сдвинулось.