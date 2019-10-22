Лисичанск, , 09:13 — REGNUM В городе Лисичанск, расположенном на подконтрольной Украине территории ЛНР, объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщило 22 октября издание Liga.net со ссылкой на местные власти.

После того как коммунальное предприятие «Лисичанскводоканал» было отключено от электропитания, 100 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска остались без воды.

Коммунальщики не могут расплатиться с Луганским энергетическим объединением, которое отвечает за поставки электричества.

Комиссия во главе с мэром Лисичанска признала, что в городах произошла чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, долг «Лисичанскводоканала» по состоянию на август 2019 года составлял более 142 млн гривен. Без электричества остались четыре насосные и две канализационные насосные станции.

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