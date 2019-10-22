Биробиджан, , 09:08 — REGNUM Прокуратура и пожарные в Облученском районе Еврейской автономной области обследовали 24 котельные на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Результаты проверки оказались не утешительными: было выявлено 219 нарушений. В основном это неукомплектованность котельных средствами пожаротушения, отсутствие знаний о порядке действий в случае пожара, загрязнение вытяжных устройств горючими отложениями. Комиссия определила сроки устранения недостатков.

Как сообщало ИА REGNUM, котельные Биробиджанского района с целью гарантированного прохождения отопительного периода были переведены под областное управление.