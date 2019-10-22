Биробиджан, , 09:04 — REGNUM Биробиджанский военный суд признал старшего прапорщика отдельной бригады прикрытия, дислоцированной в Еврейской автономной области, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению следствия, старший прапорщик за утраченную солдатом кружку «явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий» заставил того отжиматься и ударил ладонью в область глаза, чем «причинил моральный вред и физические страдания».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, военный суд Ростова-на-Дону осудил за убийство военнослужащего из Томска.