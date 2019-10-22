Уфа, , 08:46 — REGNUM Жителя Уфы обвиняют в половом сношении с 14-летней дочерью своей любовницы. Об этом, как передает ГТРК «Башкирии», сообщила стражам порядка 32-летняя мать девочки после того, как узнала о случившемся.

По словам источника в правоохранительных органах, которой дал комментарий «Вестям», мать 14-летнего подростка сообщила о том, что примерно две недели назад ее 33-летний любовник вывез ее дочь к озеру, где между ними якобы произошло половое сношение. О случившимся заявительница узнала на днях.

Источник также пояснил, что 21 октября мужчина уже задержан.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос возбуждении уголовного дела по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Официальной информации по данному делу пока не поступало.