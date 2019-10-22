Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM В Екатеринбурге 21 октября отмечен всплеск числа ДТП. Об этом пишут местные СМИ.

По данным ГИБДД, всего в городе произошло порядка 100 аварий, в том числе и с участием общественного транспорта. В обычные, не гололёдные дни, это количество редко превышает 50.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября на Урале прошёл ледяной дождь. Осадки выпали при минусовой температуре и сразу же превратились в корку льда.

Этой коркой оказались покрыты и проезжая часть, и тротуары. Ситуацию усугубило то, что часть автомобилистов до сих пор ездят на летней резине. В мэрии заявили о борьбе с гололёдом и о том, что на улицы высыпали тонны противогололёдной смеси, а прокуратура объявила руководству города предостережение. Впрочем, во второй половине дня гололёд исчез сам собой — температура воздуха поднялась выше нуля.