Анкара, , 08:29 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали бывшего прокурора Мехмета Мурата Далкуса, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 22 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Верховный суд страны обвинил Далкуса в злоупотреблении служебным положением, а также в членстве в вооруженной организации. Он был задержан спустя два месяца после начала розысков.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.

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