Уфа, , 08:24 — REGNUM Уголовные дела в отношении нескольких бывших и действующих полицейских возбуждены в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2017 году злоумышленник угнал автомобиль и на нем совершил ДТП.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Транспортное средство было изъято и помещено на территорию ОП №11 г. Уфы. Позднее полицейские возбудили уголовное дело и об угоне автомобиля по ст. 166 УК РФ.

По версии следователей, позже два руководителя городского ОП №11 неправомерно передали изъятый автомобиль гражданину, который якобы предъявил документы, дающие ему права на иномарку.

По данному факту была назначена проверка. По ее итогам эти два руководителя были уволены из полиции по отрицательным основаниям. Кроме этого, в отношении них было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

В сообщении пресс-службы республиканского МВД РФ отмечается, что в ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии выявили факты фальсификации двумя сотрудниками подразделения дознания материалов уголовных дел, связанных с угоном данной автомашины и о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Данные материалы переданы в следственное управление СК по Башкирии, где по данному факту возбудили уголовные дела.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка проводят служебную проверку. По ее результатам будет решен вопрос в отношении данных сотрудников дознания о их дальнейшем прохождении службы.