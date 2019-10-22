Верхняя Пышма, Свердловская область, , 08:10 — REGNUM В свердловской Верхней Пышме разлив жидкой меди практически не сказался на работе АО «Уралэлектромедь». Оно и сам цех, в котором произошло ЧП, сейчас работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

После разлива жидкой меди сотрудники завода сами справились с ЧП. К ним на помощь выехали пожарные расчёты, но их помощь не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло вечером 21 октября. Примерно 50 человек были эвакуированы. Обошлось без пострадавших.

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