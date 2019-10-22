Пермь, , 07:49 — REGNUM В Перми с восьмого этажа общежития Пермской сельхозакадемии на улице Героев Хасана выпал студент первого курса. Парень разбился насмерть, сообщают СМИ.

Несчастный случай произошел 21 октября. ЧП активно обсуждают в соцсетях и сообщают шокирующие подробности. Например, пользователи отмечают, что у юноши был заклеен скотчем рот, а к груди прикреплен телефон.

В органах внутренних дел факт гибели студента вуза подтвердили. Дело передано в СУ СКР по Пермскому краю. В этом ведомстве, в свою очередь, не подтвердили информацию о том, что рот погибшего был заклеен скотчем. Проводится доследственная проверка.