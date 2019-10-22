Курган, , 07:28 — REGNUM В Кургане нападению вандалов подвергся экскурсионный пешеходный маршрут по историческому центру города «Красная линия». Разрисованы краской несколько стендов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Региональный операционный офис одного из банков, который является партнёром проекта «Красная линия», уже очистил часть стендов. В первоначальный вид будут возвращены и остальные конструкции, сообщают в горадминистрации.

Участники движения «Мой Курган» информируют, что у вандалов есть своя группа для организации акций в социальных сетях. Жители столицы Зауралья сетуют в паблике «Город Курган» о бездействии полиции, которая давно могла бы вычислить хулиганов.

«Давно пора эту банду поймать и всенародно высечь. Писали же, что есть сайт, где этот сброд общается, планирует очередные пакости. Где правоохранители?» — возмущаются курганцы.