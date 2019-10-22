Петропавловск-Камчатский, , 07:23 — REGNUM В столице Камчатки произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Водитель сбил пенсионерку на Сахалине

По информации ГИБДД Петропавловска-Камчатского, ДТП произошло днём 22 октября в центре города.

«Водитель на самосвале с углём, при выезде с прилегающей территории на улицу Ленинскую проигнорировал дорожный знак «движение грузовым автомобилям налево запрещено». Также он не убедился в безопасности манёвра и сбил 70-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте», — пояснили автоинспекторы.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель за рулём Mitsubishi Colt 21 октября, в вечернее время сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Корсакове Сахалинской области. Пенсионерка получила травмы.