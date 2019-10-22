Корсаков, Сахалинская область, , 07:13 — REGNUM На Сахалине, в Корсакове девушка обвиняется в мошенничестве — она взяла у продавца автомобиль на заплатив за него, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном отделе ОМВД России по Корсаковскому району.

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По данным следствия, в мае 2019 года обвиняемая нашла объявление о продаже подержанного автомобиля. Она предложила продавцу расплатиться за покупку авто материнским капиталом. При этом мошенница сказала, что деньги на счёт продавца поступят через два месяца — столько будет длиться оформление.

Продавец согласился и передал ей автомобиль. В итоге спустя три месяца деньги на его счёт так и не поступили. Девушка на связь больше не выходила.

По версии следствия, покупательница не стала оформлять маткапитал, а машину вскоре продала. Сумма ущерба — 280 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, 21-летняя девушка призналась в афере, её ждёт суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ранее судимые жители Малоярославецкого района совершали кражи с банковских карт граждан, проживающих в других городах страны.