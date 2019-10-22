Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:11 — REGNUM Сводный отряд по ликвидации последствий паводка выполнил более половины работ по дезинфекции объектов в городе Комсомольск-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Военнослужащие соединения РХБЗ уже обработали 46 многоквартирных домов, 23 общеобразовательных учреждения, 25 спортивных объектов, 3 объекта культуры, 63 километра дорог. Также продезинфицировано 197 колодцев из 250 запланированных.

В состав отряда включено 45 военнослужащих и 16 единиц техники, в том числе современные станции АРС-14КМ.

Как сообщало ИА REGNUM, воинские подразделения, задействованные на мероприятиях по борьбе с паводком, завершили свою работу в Комсомольске-на-Амуре.