Мехико, , 07:05 — REGNUM Катастрофа вертолета с губернатором мексиканского штата Пуэбла 24 декабря 2018 года не является следствием покушения. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на министра связи и транспорта Мексики Хавьера Хименеса Эсприу.

По его словам, после проведения всех лабораторных исследований нет никаких сомнений, что авиакатастрофа не является результатом нападения.

В расследовании авиакатастрофы принимали участие эксперты из США, Канады и ЕС. Окончательный отчет о результатах будет представлен в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2018 года в мексиканском штате Пуэбла произошло крушение вертолета производства компании Augusta с губернатором штата Мартой Эрикой Алонсо и её мужем, экс-губернатором Рафаэлем Морено Валье на борту. Вместе с четой политиков погибли помощник Морено Валье и оба пилота.

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