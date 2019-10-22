Орск, Оренбургская область, , 06:38 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области госпитализированы восемь работников, доставленных с местного нефтеперерабатывающего завода. Два человека находятся в реанимационном отделении горбольницы в крайне тяжелом состоянии. У заводчан диагностировано ингаляционное отравление неизвестным газом, сообщает RIA56.

Пять человек получают помощь в терапевтическом отделении. Еще один работник обратился к медикам самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 21 октября в городскую больницу Орска поступили работники ПАО «Орскнефтеоргсинтез», а также работники подрядной организации. Во время подготовки к ремонту они получили сильное отравление.

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