Верхняя Пышма, Свердловская область, , 06:18 — REGNUM В свердловской Верхней Пышме на предприятии АО «Уралэлектромедь» произошёл разлив жидкой меди. Технологический сбой возник 22.46 21 октября в медеплавильном цехе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Проблема возникла в работе установки весового дозирования на одной из анодных печей этого цеха. В результате печь остановили, а металл частично направили в специальный приямок.

Других технологический нарушений при работе оборудования на предприятии нет. 50 сотрудников вывели в безопасное место.

Пострадавших нет. ЧП было ликвидировано ещё до приезда пожарных расчетов. Сейчас цех работает в штатном режиме.