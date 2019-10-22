Дальнереченск, , 06:17 — REGNUM Дельнереченский суд избрал меру пресечения двум гражданам, подозреваемым в похищении людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следкома России по Приморью.

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Как стало известно, 17 октября 2019 года в Лучегорске двое мужчин насильно вывезли двух местных жителей в гаражный бокс, где избивали метаполовыми трубами, руками и ногами по различным частям тела, издевались и вымогали деньги. Потерпевших они удерживали в гараже до 18 октября, пока не вмешались сотрудники полиции.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его подельник на время следствия будет под домашним арестом. В отношении обоих фигурантов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение).

Как сообщало ИА REGNUM, трое подозреваемых в похищении человека были арестованы в Кургане, среди арестованных — одна девушка.