Москва, , 06:07 — REGNUM Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже жилого дома № 17 по улице Болотниковской. Общая площадь возгорания составляла 15 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания спасатели эвакуировали троих человек. В результате пожара погиб один человек. Причины возгорания и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в дачном доме под Красноярском произошел пожар. В результате возгорания погибли три человека, среди них — двое малолетних детей.