Джакарта, , 06:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья индонезийского острова Суматра. Об этом 22 октября сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в акватории Индийского океана в 157 километрах к югу от города Паданг, расположенного на западном побережье острова.

Геологическая служба США (USGS) сообщает о двух подземных толчках в районе Суматры, магнитутой 5,4 и 4,9, произошедших с интервалом в 15 минут.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях до настоящего времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.