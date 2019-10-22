Якутск, , 06:04 — REGNUM Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию по делу братьев Булаховых, которые с помощью киберпрограмм похитили более 21 млн рублей из банкоматов «Алмазэргиэнбанка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По приговору апелляционной коллеги судей Верховного суда Якутии Дмитрий Булахов получил 6,5 лет, его брат Иван — 5,5 лет колонии общего режима. Также мошенники должны возместить «Алмазэргиэнбанку» материальный ущерб — 7 млн рублей.

Ранее горсуд Якутска приговорил Булаховых к семи и шести годам условно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-летний подросток похитил 70 тыс. рублей с шести карт у жителей Татарии. Он воспользовался их доверчивостью и своими навыками работы с онлайн-банкингом.