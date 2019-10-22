Владивосток, , 05:50 — REGNUM Следователи военной прокуратуры выявили финансовые нарушения, допущенные при строительстве объектов на территории Нахимовского военного училища во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Замначальника Генштаба ВС РФ задержан по обвинению в мошенничестве

Как рассказали в военной прокуратуре Тихоокеанского флота, при проверке строительства корпусов филиала Нахимовского военного училища во Владивостоке было обнаружено, что два спальных корпуса и столовая не построены до конца, однако выделенные на них деньги освоены. Из-за незаконных действий военных чиновников государству причинён материальный ущерб на сумму свыше 1,28 млн рублей.

В отношении военных чиновников, нарушивших закон, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в крупном мошенничестве задержан заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов.