Корсаков, Сахалинская область, , 04:54 — REGNUM Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Colt сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Корсакове Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 21 октября. 68-летний водитель иномарки совершил наезд на 82-летнюю женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Гвардейской. В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Южно-Сахалинске. По предварительным данным, пострадавших не было.

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