Красноярск, , 04:42 — REGNUM Спасатели 22 октября возобновили поисковые работы в районе прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

До настоящего времени остаётся неизвестной судьбы пяти человек. Накануне в поисках был задействован вертолёт Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра МЧС, решение о дальнейшем использовании авиации пока не принято, отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на19 октября оказалась прорвана дамба технологического водоёма на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели, в результате чего погибли 15 человек, ещё более 40 человек пострадали.

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