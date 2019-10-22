Киев, , 04:25 — REGNUM Около 50 человек пострадали в результате выброса вредных веществ в киевском международном аэропорту «Борисполь». Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как уточняется, один сотрудник авиакомпании SkyUp был доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, все они были осмотрены медиками на месте.

Сообщается, что сотрудниками отделения радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС был осуществлён забор проб воздуха. По результатам замеров было установлено наличие в воздухе аммиака, при этом превышения его предельно допустимой концентрации не зафиксировано.

Напомним, вечером 21 октября в пресс-службе аэропорта сообщали, что пассажиры и сотрудники воздушной гавани почувствовали резкий запах аммиака. Предварительно было заявлено, что аммиак мог попасть в воздух в результате обработки полей в окрестностях аэропорта. В связи с инцидентом работа аэропорта «Борисполь» была на непродолжительное время приостановлена.

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