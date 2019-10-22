Олёкминск, Якутия, , 04:11 — REGNUM В Оленёкском районе Якутии решается вопрос о лишении родительских прав женщины, которая регулярно истязала свою малолетнюю дочь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республике.

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Надзорное ведомство направило в суд уголовное дело о жестоком обращением с ребёнком против матери.

«В ходе следствия было установлено, что женщина систематически избивала свою малолетнюю дочь кулаком по лицу и спине, дергала за волосы, толкала её, чем причиняла физические, психические и нравственные страдания ребёнку», — пояснили в прокуратуре.

Таких эпизодов установлено не менее десяти.

Девочку у матери забрали, органы опеки готовят документы на ограничение её в родительских правах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кызыле полиция задержала 24-летнего мужчину за систематическое избиение своей дочери. По его словам, он её таким образом воспитывал, когда она не справлялась с работой по дому.