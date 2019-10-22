Апастовский район, Татария, , 03:18 — REGNUM Житель Апастовского района Татарии осуждён за браконьерство на 250 часов обязательных работ. Отягчающим обстоятельством для наказания стало выбранное для рыбалки место — памятник природы. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

50-летнего жителя одного из населенных пунктов задержали в начале августа на реке Свияга в «Петровом угле», когда он электроудочкой ловил рыбу. Всего было обнаружено 13 выловленных экземпляров, а ущерб оценили на сумму более 6 тыс. рублей. Вину фигурант уголовного дела о незаконной добыче биоресурсов признал.

Напомним, в октябре 2019 года в Курганской области задержали браконьера, чей улов потянул на более чем 1 млн рублей ущерба. Мужчина выловил сетями более 150 кг рыбы, не имея соответствующих разрешений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.