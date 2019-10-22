Благовещенск, , 03:23 — REGNUM В ходе отработки полученной информации, на территории одного из фермерских хозяйств в Тамбовском районе Приамурья оперативники изъяли 31 мешок конопли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Амурской области.

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В мешках оказалось 172 кг запрещенного к обороту вещества. 54-летний местный житель пояснил, что такое огромное количество наркотика заготовил для личного употребления. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе операции «Мак-2019», проведённой в ряде районов Приамурья, изъято более полтонны наркотических средств.