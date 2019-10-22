Южно-Сахалинск, , 03:03 — REGNUM Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Южно-Сахалинске, сообщает АСТВ.

Сообщается, что авария произошла в районе 09:00 утра по местному времени (01:00 по московскому) на Холмском шоссе у пересечения с улицей Транзитной. По словам очевидцев, автобус остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить людей. По второй полосе ехал грузовик, который начал резко тормозить, в результате чего ушел в занос и задел автобус. По предварительным данным, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Грозном столкнулись две легковых машины. В результате ДТП погибли два человека, еще семь человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП в Чечне погибли два человека, семеро ранены