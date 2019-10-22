Южно-Сахалинск, , 03:02 — REGNUM В Южно-Сахалинске вечером, 21 октября в зоопарке случился пожар — загорелась крыша террариума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МЧС России по Сахалинской области, диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона позвонили и сказали, что в зоопарке пожар.

Через 3 мин пожарные были на месте, крыша террариума горела на площади 10 кв.м. Огонь удалось быстро локализовать и потушить возгорание.

Пострадавших нет. Почему произошёл пожар — предстоит выяснить следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове загорелось нежилое здание рядом с заводом «Саратоворгсинтез», на котором производят нитрил акриловой кислоты, ацетонитрил и цианид натрия. Никто не пострадал.