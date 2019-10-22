Киншаса, , 09:54 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДРК) в результате возгорания автобуса погибли 30 человек.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», происшествие произошло 20 октября в районе Мбанза-Нгунгу к юго-западу от столицы страны города Киншасы.

Как отмечается, перед тем, как произошло возгорание, автобус попал в аварию по пути из города Луфу, находящегося на границе с Анголой, в Киншасу.

Заместитель управляющего района Мбанза-Нгунгу Дидье Нсимба заявил, что авария произошла вследствие отказа тормозов автобуса. Предполагается, что в пассажирский автобус перевозил топливо, что способствовало быстрому распространению огня.

Сотрудники службы безопасности сообщили, что на момент аварии в автобусе находилось 100 пассажиров. Сгоревшие тела не были опознаны.

Район Мбанза-Нгунгу находится примерно в 150 километрах от Киншасы. Здесь регулярно происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Огромное количество людей гибнет на дорогах в ДРК каждый месяц из-за неисправностей автомобилей, перевоза чрезмерного количества пассажиров и багажа, а также плохих дорожных условий.