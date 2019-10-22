Верхняя Пышма, Свердловская область, , 01:24 — REGNUM Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

«На площади 10 квадратных метров произошёл розлив жидкой меди из медеплавильной печи», — уточнили в ведомстве.

В связи с инцидентом из цеха были эвакуированы около 50 человек. Работниками цеха было произведено охлаждение вытекшего сплава путём засыпания черновой меди.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.