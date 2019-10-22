Москва, , 00:06 — REGNUM Молодой человек с крупной партией амфетамина был задержан сотрудниками Росгвардии на юго-западе Москвы. об этом 21 октября сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.

По предварительной информации, мужчина с рюкзаком обратил на себя внимание сотрудников Росгвардии тем, что при их приближении начал прятаться за деревьями, а затем, бросив рюкзак, попытался скрыться. Молодого человека задержали, при задержании он оказал активное сопротивление.

В ходе предварительной беседы мужчина никак не пояснил своё поведение. При осмотре рюкзака задержанного сотрудники обнаружили и изъяли восемь пакетов и два свёртка с неизвестным веществом. В результате проведённой экспертизы было установлено, что вещество — амфетамин, всего было изъято 400 грамм наркотика.

Кроме того, при изучении содержимого телефона задержанного, сотрудниками были обнаружены фотографии мест с геометками в разных районах Москвы, которые, предположительно, могут являться местами для закладки наркотика.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии крупной партии мефедрона у 27-летнего жителя Москвы в городе Тольятти.

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