Киев, , 23:38 — REGNUM Работа терминалов была приостановлена в аэропорту «Борисполь» в Киеве из-за выброса в воздух вредных веществ при обработке полей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба аэропорта.

В сообщаении пресс-службы уточняется, что в зоне деятельности аэропорта и в ближайшей местности из-за обработки полей аммиакосодержащими веществами произошёл выброс вредных веществ в атмосферу.

По данным пресс-службы Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате ЧП один человек был госпитализирован, ещё 50 человек обратились к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия, они были осмотрены врачами на месте.

В аэропорту работают представители ГСЧС Украины. Информация об отменах либо задержках авиарейсов не поступала, в настоящее время аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке ограбления, предпринятой вооружёнными злоумышленниками в аэропорту Виракопус в Бразилии. Злоумышленники были ликвидированы сотрудниками полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Вооружённые злоумышленники попытались ограбить аэропорт в Бразилии